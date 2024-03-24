Принято решение: гражданам от 26 до 60 лет выплатят по 17 000 рублей с 25 марта 2024

С 25 марта российским гражданам обещают новую денежную помощь. Она предназначена для тех, кто имеет почетное звание и регулярно сдает кровь. Получат её граждане старше 26 лет, которые смогли стать почетными донорами. Для этого необходимо сдать кровь 40 раз или плазму 60 раз безвозмездно.

Чтобы получить почетное звание, мужчинам можно сдавать кровь не более пяти раз в год, а женщинам - не более четырех. Начиная с 26 лет для мужчин и 28 лет для женщин, можно претендовать на это звание, а максимальный возраст для получения помощи - 60 лет.

Размер ежегодной разовой выплаты после индексации составит около 17 324 рублей. Эти средства будут перечислены автоматически всем обладателям звания с 25 марта до 1 апреля, пишет ngnovoros.ru.