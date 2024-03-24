С 24 марта 2024 станет бесплатным для всех российских пенсионеров

Пожилым гражданам обещают новые возможности для активного времяпрепровождения, начиная с ближайшего воскресенья, 24 марта. Эксперты в сфере пенсионных вопросов сообщают о внедрении программ, способствующих поддержанию здоровья и активности пожилого населения. Одним из направлений станет бесплатное участие в специальных занятиях по настольному теннису, предлагаемых региональными клубами.

Для многих пенсионеров это отличная возможность заниматься активным видом спорта, который благотворно влияет на здоровье сердца и сосудов, помогает контролировать давление и поддерживать физическую форму. Кроме того, настольный теннис доступен для занятий при любом состоянии здоровья, что делает его привлекательным для широкого круга пожилых людей.

Власти предоставят необходимое оборудование бесплатно

Для участия в занятиях не потребуется дополнительных затрат, так как власти предоставят необходимое оборудование бесплатно. Эта инициатива призвана поддержать активный образ жизни пожилых граждан и повысить их качество жизни, а также содействовать формированию здорового общества в целом, пишет ngnovoros.ru.