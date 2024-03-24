Мобилизация для наступления на Харьков: комментарий Госдумы РФ

После выборов президента в России возникли слухи о возможной мобилизации, но депутат Госдумы Виктор Заварзин утверждает, что такие планы не обсуждаются на каком-либо уровне. По его словам, вооруженные силы имеют достаточное количество контрактников и призывнико и вопрос о мобилизации пока остается слухом. Это происходит в контексте заявления Дмитрия Пескова, который назвал ситуацию нв Украине войной и подчеркнул необходимость понимать это для внутренней мобилизации.

Сведения о мобилизации пока не подтверждены официально

Хотя военные блоги обсуждают наступление на Харьков после ударов по энергетическим объектам, в Минобороне называют это «ударом возмездия». Некоторые СМИ сообщают о якобы планах на мобилизацию и подготовку к наступлению на Харьков, однако эти сведения пока не подтверждены официально, пишет Весь Искитим.