Какой будет погода в апреле 2024: Погода будет чрезвычайно нестабильной в Москве, Сибири, на юге — прогноз

Апрель 2024 года прогнозируется как период с чрезвычайно нестабильной погодой в различных регионах России. В Москве ожидается умеренно прохладная погода с температурными показателями от +11 до +15 градусов Цельсия. В первой половине месяца возможны мокрые снегопады, однако температура не упадет ниже +10 градусов.

Ожидается похолодание

В середине месяца ожидается солнечная погода. Для Сибири прогнозируются проливные дожди с температурным фоном от +1 до +20 градусов. В начале месяца возможны отрицательные температуры, затем с 14 по 19 число ожидается похолодание до 0 градусов и ниже. Однако с 20 апреля температура начнет повышаться, достигая +22 градусов к концу месяца.

На юге, включая Краснодарский край, Крым и другие регионы, также ожидается переменчивая погода. Температура может кол****ься от +10 до +18 градусов. Предупреждается о сильных осадках и ветрах, особенно в Сочи, Анапе и других прибрежных городах. В других регионах юга также ожидаются осадки, но без такой интенсивности, как на побережье, пишет Весь Искитим.