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Для пенсионеров, которые живут в квартире одни, приготовлен сюрприз

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Для пенсионеров, которые живут в квартире одни, приготовлен сюрприз
В России
Источник фото: @tohahaha

Новая программа предоставления бесплатных пожарных извещателей одиноким пенсионерам в России начнет действовать в ближайшие дни. Это инициатива, направленная на обеспечение безопасности старшего поколения, которое проживает одно в своих квартирах или домах.

Женщинам старше 55 лет или мужчинам старше 60 лет предоставят по два пожарных извещателя: один на кухне и другой в жилой комнате. Эти извещатели реагируют на дым и помогут предотвратить пожары.

Программа будет реализовываться через местные отделения социальной защиты. С 24 марта пенсионеры смогут обратиться туда, чтобы получить бесплатные извещатели. Однако рекомендуется уточнить наличие такой льготы в своем регионе перед обращением.

Эксперты отмечают, что данная программа особенно актуальна в конце зимы и начале весны, когда увеличивается риск возникновения пожаров. Установка пожарных извещателей поможет защитить жилье пенсионеров и обеспечить им дополнительную безопасность, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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