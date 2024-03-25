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Крупнейшая индексация за многие годы. Пенсии повысят еще на минимум 10%

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Крупнейшая индексация за многие годы. Пенсии повысят еще на минимум 10%
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

В ближайшем будущем планируется увеличение социальных пенсий в России. Индексация страховых пенсий завершилась в январе, принеся увеличение пенсий для неработающих пенсионеров на 7,5%. Следующий этап индексации ожидается в апреле, когда планируется увеличение всех видов социальных пенсий, включая пенсии по старости, выплаты по случаю потери кормильца и пенсии для инвалидов. 

В следующем году пенсии планируются увеличить на 9,5%

Предполагается сохранение темпа индексации на уровне январских показателей, а в последующие годы планируется еще более значительное увеличение. В следующем году пенсии планируются увеличить на 9,5%, а в последующем — на 10,3%, что будет связано с ростом прожиточного минимума. 

Предстоящее увеличение пенсий будет одним из самых крупных за последнее время и приведет к увеличению среднего размера пенсионных выплат до 15 тысяч рублей, согласно планам Минтруда, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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