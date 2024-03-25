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Сюрприз ждет россиян, которые переводят средства с карты на карту

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Сюрприз ждет россиян, которые переводят средства с карты на карту
В России
Фото: @katemangostar / freepik.com

В результате рассмотрения иска компании, столкнувшейся с высокой комиссией за переводы, Верховный суд России принял решение, запретить банкам взимать чрезмерные комиссии между физическими лицами. Суд признал необоснованными комиссии, препятствующие проведению переводов, такие как случай, где банк взимал 10% от суммы перевода. 

Банки не имеют права устанавливать неправомерно высокие комиссии

Это решение вступает в силу в данное время, обязывая все российские банки соблюдать новые правила. Теперь банки не имеют права устанавливать неправомерно высокие комиссии, что обеспечит защиту интересов клиентов и справедливость в финансовых операциях между физическими лицами, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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