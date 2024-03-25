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Новые правила для владельцев устройств учета коммунальных ресурсов

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Новые правила для владельцев устройств учета коммунальных ресурсов
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Скоро вступят в силу новые правила, которые затронут всех, у кого установлены счетчики. Эти изменения несут в себе ряд ограничений, а также возможные перерасчеты, о которых вам следует знать. Одно из ключевых изменений касается процедуры поверки счетчиков. Теперь это обязательный этап для всех устройств учета коммунальных ресурсов. 

Доказательства поверки больше не требуются

Ранее многие владельцы сталкивались с трудностями при предоставлении документов о проведенной поверке. Однако, благодаря обращениям граждан в суды и юридические органы, Минстрой принял решение о том, что доказательства поверки больше не требуются. Теперь информация о проведенной процедуре хранится в системе Росреестра, и ресурсные организации могут получить доступ к ней без необходимости обращения к владельцам.

Эти изменения направлены на упрощение процесса взаимодействия между владельцами и ресурсными организациями, а также на предотвращение возможных недоразумений. Будьте в курсе изменений и следите за обновлениями, чтобы избежать неприятных ситуаций, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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