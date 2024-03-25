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Как террористы «Крокуса» объединились для нападения: подготовились за три недели, стреляли из-за денег, вербовались в России и Турции — новые подробности

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Как террористы «Крокуса» объединились для нападения: подготовились за три недели, стреляли из-за денег, вербовались в России и Турции — новые подробности
В России
Источник фото: sputnik.by

Недавний террористический акт в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта погубил множество невинных жизней и оставил серьезные последствия. Подробности обвинений и дальнейших действий по отношению к преступникам становятся известными по мере развития расследования. Однако следует отметить, что в процессе расследования были задержаны все участники атаки и судебное разбирательство уже началось.

Каждый из участников атаки признал свою вину во время судебного процесса

Известно, что «команда» террористов сформировалась из граждан Таджикистана, некоторые из которых имели просроченные документы или регистрацию в различных регионах России. По официальным данным, каждый из участников атаки признал свою вину во время судебного процесса.

Важно отметить, что этот террористический акт не остался безнаказанным благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, а также содействию общественности в предоставлении информации. 

Власти продолжают работу по обеспечению безопасности граждан и предотвращению подобных инцидентов в будущем, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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