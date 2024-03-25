Отправятся ли террористы «Крокус Сити Холл» на СВО после приговора суда — будет ли помилование

По последним данным, четверо террористов, граждан Таджикистана, которые совершили нападение в «Крокус Сити Холл» в Красногорске, были задержаны и оправлены в следственный изолятор до 22 мая 2024 года. В связи с этим возникает вопрос о возможности осужденных отправиться на службу в зону СВО после вынесения приговора.

Члены Государственной думы приняли законопроект, который предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности за службу в СВО для контрактников и мобилизованных военнослужащих. Однако этот законопроект не распространяется на лиц, осужденных или обвиняемых в особо тяжких преступлениях, включая терроризм. Таким образом, террористы, совершившие нападение в «Крокус Сити Холл», не смогут рассчитывать на освобождение за службу в зоне СВО.

Четверым террористам грозит пожизненное заключение в тюрьмах

С учетом тяжести преступления, которое они совершили, четверым террористам грозит пожизненное заключение в тюрьмах. После отмены смертной казни в Российской Федерации это стало максимальным наказанием. Таким образом, возможность помилования за участие в СВО не распространяется на их случай.

Отметим также, что в связи с происшедшим возникли угрозы со стороны террористических организаций, однако правоохранительные органы России принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, пишет Весь Искитим.