Информинг » В России » Отправятся ли террористы «Крокус Сити Холл» на СВО после приговора суда — будет ли помилование

Отправятся ли террористы «Крокус Сити Холл» на СВО после приговора суда — будет ли помилование

Image 16+
Отправятся ли террористы «Крокус Сити Холл» на СВО после приговора суда — будет ли помилование
В России
Источник фото: kurgan.bezformata.com

По последним данным, четверо террористов, граждан Таджикистана, которые совершили нападение в «Крокус Сити Холл» в Красногорске, были задержаны и оправлены в следственный изолятор до 22 мая 2024 года. В связи с этим возникает вопрос о возможности осужденных отправиться на службу в зону СВО после вынесения приговора.

Члены Государственной думы приняли законопроект, который предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности за службу в СВО для контрактников и мобилизованных военнослужащих. Однако этот законопроект не распространяется на лиц, осужденных или обвиняемых в особо тяжких преступлениях, включая терроризм. Таким образом, террористы, совершившие нападение в «Крокус Сити Холл», не смогут рассчитывать на освобождение за службу в зоне СВО.

Четверым террористам грозит пожизненное заключение в тюрьмах

С учетом тяжести преступления, которое они совершили, четверым террористам грозит пожизненное заключение в тюрьмах. После отмены смертной казни в Российской Федерации это стало максимальным наказанием. Таким образом, возможность помилования за участие в СВО не распространяется на их случай.

Отметим также, что в связи с происшедшим возникли угрозы со стороны террористических организаций, однако правоохранительные органы России принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

Вскрылись личности четверых террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холл» — граждане Таджикистана — их фото

Вскрылись личности четверых террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холл» — граждане Таджикистана — их фото

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Как террористы «Крокуса» объединились для нападения: подготовились за три недели, стреляли из-за денег, вербовались в России и Турции — новые подробности

Сегодня, 21:38

Сюрприз ждет россиян, которые переводят средства с карты на карту

Сегодня, 21:03

Новые правила для владельцев устройств учета коммунальных ресурсов

Сегодня, 20:43

Для пенсионеров, которые живут в квартире одни, приготовлен сюрприз

Сегодня, 08:08

Какой будет погода в апреле 2024: Погода будет чрезвычайно нестабильной в Москве, Сибири, на юге — прогноз

Сегодня, 07:28

Что нужно знать о мобилизации по закону: Указ президента от 21.09.22 не отменен, но мобилизации в 2024 году не будет

Сегодня, 06:43

Выплатят всем: пожилым россиянам объявили о разовой выплате по 10 000 рублей

Сегодня, 06:03

И работающим, и неработающим: пенсионерам объявили о разовой выплате 10 тысяч рублей уже с 26 марта

Сегодня, 03:38

Новый указ подписан: всех пенсионеров с непрерывным трудовым стажем ждет невероятная новость

Сегодня, 01:13

Пенсионеры с непрерывным трудовым стажем получат дополнительные проценты к пенсиям

Вчера, 22:18

Пенсионерам выплатят по 2000 рублей. Банк ввел новые условия для пожилых владельцев карт

Вчера, 20:53

Россиян ждет великая денежная реформа в новой истории

Вчера, 20:28

Как понять, контракт заключен с Минобороны как военнослужащий или доброволец – как можно расторгнуть контракт

Вчера, 18:58

Принято решение: гражданам от 26 до 60 лет выплатят по 17 000 рублей с 25 марта 2024

Вчера, 18:53

Мобилизация для наступления на Харьков: комментарий Госдумы РФ

Вчера, 16:38

С 24 марта 2024 станет бесплатным для всех российских пенсионеров

Вчера, 14:33

Проверят всех до единого: пенсионеров, которым от 60 до 90 лет, ждет сюрприз с 25 марта

Вчера, 13:18

Указ подписан. Пенсионеров, у которых пенсия ниже 35 000 рублей, ждет сюрприз с 25 марта 2024

Вчера, 12:43

В РФ с 25 марта начнутся проверки, которые касаются пожилых людей старше 60 лет

Вчера, 08:13

Ноль рублей: именно столько это будет стоить — Сбербанк сообщил новость для тех, кто хранит деньги на карте

Вчера, 07:33

Новости партнеров
2023
ru-RU