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И работающим, и неработающим: пенсионеров призвали оформить новую льготу за 20-летний стаж

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И работающим, и неработающим: пенсионеров призвали оформить новую льготу за 20-летний стаж
В России
Фото: @wirestock / freepik.com

Пенсионерам сообщили о новой льготной программе, доступной при наличии определенного трудового стажа. Для этого необходимо отработать минимум 20 лет в конкретном регионе. Бонусную выплату смогут получить даже те, кто работает. 

Звание «ветеран труда» присваивается тем, кто отработал долгое время в определенном регионе и продолжает проживать там

Пенсионеры смогут воспользоваться этой новой возможностью при подтверждении своего трудового стажа и получении звания «ветеран труда». Это звание присваивается тем, кто отработал долгое время в определенном регионе и продолжает проживать там. Хотя на уровне всей страны получить это звание сложно из-за дополнительных требований, во многих регионах можно получить льготы только за трудовой стаж. 

Например, в Санкт-Петербурге за 20 лет работы можно получить звание «ветеран труда» и дополнительные выплаты каждый месяц, превышающие тысячу рублей. Подобные условия предлагаются также в Нижегородской области, где отработанные годы предоставляют дополнительные выплаты к пенсии в размере более 700 рублей ежемесячно даже для работающих пожилых людей, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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