Как гарантированно получить ежемесячную прибавку к пенсии в 2 тысячи рублей: инструкция в 2024 году

Граждане РФ, отработавшие 30 лет в сельской местности, получают дополнительную пенсию. Размер этой доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты в рамках страховой пенсии, которая индексируется ежегодно. В 2024 году размер фиксированной выплаты составил 8134,88 рубля, следовательно, доплата за работу в селе составит 2033,72 рубля.

Если доплата не начислена, следует обратиться в СФР для проверки документов

Для получения доплаты необходимо, чтобы она была назначена без подачи заявлений на основании данных пенсионного дела. Если доплата не начислена, следует обратиться в СФР для проверки документов. Возможно, некоторый стаж работы не был учтен как работа в сельском хозяйстве или данные были утрачены. Для выяснения ситуации рекомендуется записаться на прием в отделение СФР, пишет ngnovoros.ru.