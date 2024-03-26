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Не платить теперь нельзя. В апрельских квитанциях появится новая строчка по оплате за ЖКУ

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Не платить теперь нельзя. В апрельских квитанциях появится новая строчка по оплате за ЖКУ
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Обновление в апрельских квитанциях привлекает внимание появлением строки «перерасчет потребления за прошлый период». Это важное изменение коснется владельцев квартир с установленными приборами учета, таких как водомеры, электросчетчики и другие. Нововведение будет применяться, если в 2023 году не производился перерасчет.

Для оплаты квитанций рекомендуется использовать карты, предлагающие кешбэк за коммунальные расходы

Важно заметить, что для оплаты квитанций рекомендуется использовать карты, предлагающие кешбэк за коммунальные расходы, что может значительно сэкономить ваши средства. Перерасчет представляет собой переоценку суммы за коммунальные услуги с учетом измененных обстоятельств. 

Этот процесс необходим для выявления и исправления недоплат или переплат. При недоплате сумма будет увеличена в следующем платеже, а в случае переплаты сумма может быть зачтена на будущие начисления или переведена на ваш счет.

Необходимо добавить, что перерасчеты проводятся по заявлениям жильцов или в соответствии с предписаниями контролирующих органов, чтобы обеспечить честное и справедливое начисление коммунальных платежей, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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