Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет долгожданный сюрприз с 26 марта

Пенсионерам объявили о значительном изменении после достижения ими возраста 70 лет. Согласно новому положению, лица преклонного возраста могут рассчитывать на новую льготу, но получение ее сверх установленного лимита будет категорически запрещено. Это сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Льготы от властей начинают действовать с 70 лет. Во многих регионах с этого возраста функционируют программы помощи в оплате коммунальных услуг, такие как капитальный ремонт жилья. После достижения 70 лет пенсионеры могут оплачивать только половину стоимости таких услуг, а с 80 лет скидка увеличивается до 100%.

Льгота начисляется исходя из стандарта по площади жилья

Получить льготу можно лишь при определенных условиях: преимущественно для одиноких пенсионеров или семей, где они преобладают. Льгота начисляется исходя из стандарта по площади жилья. Изменение правил остается за пределами компетенции чиновников, сообщает ngnovoros.ru.