Подтверждена разовая выплата для пенсионеров в 8 тысяч рублей

В этом месяце некоторые пожилые граждане России получат дополнительные денежные средства, зачисленные на их банковские карты или доступные в почтовых отделениях с пенсией. Это увеличение касается гарантированной части пенсии, фиксированной выплаты дополнительно к страховой пенсии.

Кто получит увеличенную надбавку к пенсии

Все пенсионеры получают стандартную надбавку, которая может быть увеличена, например, для тех, кто работал в селе или на севере. Выплата также увеличивается для тех, кто достиг 80 лет.

Оплата начинается со дня рождения, но начисляется только в следующем месяце после празднования юбилея. Таким образом, те, кому исполнилось 80 лет в марте, получат средства в апреле.

Размер фиксированной выплаты проиндексирован вместе с пенсией - с 1 января он составляет 8 тысяч рублей, что означает, что 80-летние пенсионеры получат более 16 тысяч рублей, уточняет ngnovoros.ru.