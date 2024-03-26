Теперь будет запрещено. Пенсионерам в возрасте от 70 лет подготовили новый сюрприз

Пенсионерам в РФ в возрасте от 70 лет предоставляются льготы на капитальный ремонт жилья. Скидка составляет 50%, а после достижения 80 лет можно будет освободиться от оплаты за капремонт полностью.

Для назначения льготы имеются определенные ограничения

Льгота распространяется только на одиноких пенсионеров или семьи, где все члены являются неработающими пенсионерами. Помимо того, данная компенсация применяется лишь к определенной площади жилья, установленной в каждом из регионов.

Например, в Москве норматив составляет 33 кв. м. на человека, а для семьи из 2-х человек - 42 квадратных метра. Если площадь превышает установленный норматив, то в таком случае льгота будет начислена только на часть площади, не превышающую установленный стандарт, пишет ngnovoros.ru.