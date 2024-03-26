Обнаружите эту запись в трудовой - тогда пенсия взлетит

Граждане России с трудовым стажем от 20 лет смогут вскоре увеличить размер своей пенсии на 30%, однако только при определенных условиях. Люди с долгим стажем могут запросить пересмотр своих пенсионных выплат и удвоение их размера, если в их трудовой книжке имеется соответствующая отметка. Однако есть и другая группа граждан, которая сможет получить дополнительные 30%.

Необходимо не менее 15% северного стажа от общего

Пенсия увеличится вдвое, если в трудовой книжке будет присутствовать запись о работе на северных территориях при наличии не менее 15% северного стажа от общего. Учитывается не только сам факт работы, но и прохождение стажировки и курсов по повышению квалификации.

В другом случае возможно увеличение пенсии на 30% для тех, кто работал на территориях, приравненных к северным, при общем трудовом стаже не менее 20 лет, пишет ngnovoros.ru.