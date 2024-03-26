Информинг » В России » Обнаружите эту запись в трудовой - тогда пенсия взлетит

Обнаружите эту запись в трудовой - тогда пенсия взлетит

Image 16+
Обнаружите эту запись в трудовой - тогда пенсия взлетит
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Граждане России с трудовым стажем от 20 лет смогут вскоре увеличить размер своей пенсии на 30%, однако только при определенных условиях. Люди с долгим стажем могут запросить пересмотр своих пенсионных выплат и удвоение их размера, если в их трудовой книжке имеется соответствующая отметка. Однако есть и другая группа граждан, которая сможет получить дополнительные 30%.

Необходимо не менее 15% северного стажа от общего

Пенсия увеличится вдвое, если в трудовой книжке будет присутствовать запись о работе на северных территориях при наличии не менее 15% северного стажа от общего. Учитывается не только сам факт работы, но и прохождение стажировки и курсов по повышению квалификации.

В другом случае возможно увеличение пенсии на 30% для тех, кто работал на территориях, приравненных к северным, при общем трудовом стаже не менее 20 лет, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Вскрылись личности четверых террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холл» — граждане Таджикистана — их фото

Вскрылись личности четверых террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холл» — граждане Таджикистана — их фото

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Каждый получит по 9 999 рублей с 27 марта 2024. Деньги придут на карту «Мир»

Сегодня, 05:23

И работающим, и неработающим: пенсионеров призвали оформить новую льготу за 20-летний стаж

Сегодня, 05:13

Пенсионеров призвали оформить новую льготу за стаж от 20 лет

Сегодня, 04:53

Как гарантированно получить ежемесячную прибавку к пенсии в 2 тысячи рублей: инструкция в 2024 году

Сегодня, 04:03

Подтверждена разовая выплата для пенсионеров в 8 тысяч рублей

Сегодня, 02:38

Появились фото пособников бойни в «Крокусе»: арестованы сын и два брата Исмоловых – чем они помогли

Сегодня, 02:33

Категория «Б» в армии: кому присваивают, в какие войска возьмут

Сегодня, 01:43

Теперь будет запрещено. Пенсионерам в возрасте от 70 лет подготовили новый сюрприз

Сегодня, 00:53

Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет долгожданный сюрприз с 26 марта

Сегодня, 00:08

Крупнейшая индексация за многие годы. Пенсии повысят еще на минимум 10%

Вчера, 23:28

Отправятся ли террористы «Крокус Сити Холл» на СВО после приговора суда — будет ли помилование

Вчера, 22:33

Как террористы «Крокуса» объединились для нападения: подготовились за три недели, стреляли из-за денег, вербовались в России и Турции — новые подробности

Вчера, 21:38

Сюрприз ждет россиян, которые переводят средства с карты на карту

Вчера, 21:03

Новые правила для владельцев устройств учета коммунальных ресурсов

Вчера, 20:43

Для пенсионеров, которые живут в квартире одни, приготовлен сюрприз

Вчера, 08:08

Какой будет погода в апреле 2024: Погода будет чрезвычайно нестабильной в Москве, Сибири, на юге — прогноз

Вчера, 07:28

Что нужно знать о мобилизации по закону: Указ президента от 21.09.22 не отменен, но мобилизации в 2024 году не будет

Вчера, 06:43

Выплатят всем: пожилым россиянам объявили о разовой выплате по 10 000 рублей

Вчера, 06:03

И работающим, и неработающим: пенсионерам объявили о разовой выплате 10 тысяч рублей уже с 26 марта

Вчера, 03:38

Новый указ подписан: всех пенсионеров с непрерывным трудовым стажем ждет невероятная новость

Вчера, 01:13

Новости партнеров
2023
ru-RU