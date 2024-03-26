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Указ уже подписан: пенсионерам до конца марта зачислят на карты удержанные за 2020-2023 годы суммы

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Указ уже подписан: пенсионерам до конца марта зачислят на карты удержанные за 2020-2023 годы суммы
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

В скором будущем пенсионеры получат дополнительные выплаты на свои карты в виде возврата средств за последние четыре года: с 2020 по 2023 год. Эти средства будут зачислены одним платежом на их счета. 

Необходимо подать заявление на налоговый вычет за приобретение недвижимости

Каждый пожилой человек может ожидать такого дополнительного финансирования, подав заявление на налоговый вычет за приобретение недвижимости. Пенсионеры имеют право на компенсацию за все четыре предыдущих года. 

Эксперты отмечают, что вычет может быть предоставлен не только работающим официально, но и пенсионерам при условии, что они приобрели недвижимость и работали до этого. 

Если заявление на вычет будет подано в текущем году, то средства будут возвращены за период с 2020 по 2023 год через налоговую службу или предыдущего работодателя, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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