Каждый получит по 9 999 рублей с 27 марта 2024. Деньги придут на карту «Мир»

В ближайшее время российские граждане получат новую денежную выплату в размере 10 тысяч рублей, которая будет зачислена на карты национальной платежной системы «Мир«. Эта выплата стала возможной благодаря новым социальным программам, связанным с туризмом. Теперь, в отличие от предыдущих лет, когда действовал федеральный туристический кешбэк, возвращающий деньги за поездки, эта выплата доступна при оплате туров »Миром».

Для получения выплаты необходимо оплачивать поездку картой «Мир»

Для получения выплаты необходимо оплачивать поездку картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности, на официальном сайте программы или в мобильном приложении. Ограничений по возрасту или доходу нет, и данная возможность доступна для жителей всех регионов России.

За оформленные туры в южные регионы страны, такие как Дагестан, россиянам, например, обещают начислять денежный кешбэк в размере 15% от стоимости тура. Также предоставляется кешбэк в размере 5-ти тысяч рублей за любые путешествия, оформленные через онлайн-сервисы для поиска туров Level.Travel.