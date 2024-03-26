Пенсионеров призвали оформить новую льготу за стаж от 20 лет

Пенсионерам доступна новая льгота при наличии 20-летнего трудового стажа в регионе. Звание «ветеран труда» предоставляется работающим и неработающим гражданам, позволяя получать дополнительные выплаты.

В Санкт-Петербурге достаточно 20 лет работы для получения звания, а в Нижегородской области – 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Владельцы звания «ветеран труда» получат дополнительные выплаты независимо от того, работают ли они или уже находятся на пенсии

Эта льгота обеспечивает дополнительные средства к пенсии в размере более тысячи рублей ежемесячно. Владельцы звания «ветеран труда» получат эти дополнительные выплаты независимо от того, работают ли они или уже находятся на пенсии. Переход на пенсию не лишает их этой льготы, что делает ее привлекательной для пожилых граждан, сообщает ngnovoros.ru.