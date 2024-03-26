Информинг » В России » Пенсионеров призвали оформить новую льготу за стаж от 20 лет

Пенсионеров призвали оформить новую льготу за стаж от 20 лет

Image 16+
Пенсионеров призвали оформить новую льготу за стаж от 20 лет
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Пенсионерам доступна новая льгота при наличии 20-летнего трудового стажа в регионе. Звание «ветеран труда» предоставляется работающим и неработающим гражданам, позволяя получать дополнительные выплаты.

В Санкт-Петербурге достаточно 20 лет работы для получения звания, а в Нижегородской области – 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. 

Владельцы звания «ветеран труда» получат дополнительные выплаты независимо от того, работают ли они или уже находятся на пенсии

Эта льгота обеспечивает дополнительные средства к пенсии в размере более тысячи рублей ежемесячно. Владельцы звания «ветеран труда» получат эти дополнительные выплаты независимо от того, работают ли они или уже находятся на пенсии. Переход на пенсию не лишает их этой льготы, что делает ее привлекательной для пожилых граждан, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Вскрылись личности четверых террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холл» — граждане Таджикистана — их фото

Вскрылись личности четверых террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холл» — граждане Таджикистана — их фото

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Подтверждена разовая выплата для пенсионеров в 8 тысяч рублей

Сегодня, 02:38

Появились фото пособников бойни в «Крокусе»: арестованы сын и два брата Исмоловых – чем они помогли

Сегодня, 02:33

Категория «Б» в армии: кому присваивают, в какие войска возьмут

Сегодня, 01:43

Теперь будет запрещено. Пенсионерам в возрасте от 70 лет подготовили новый сюрприз

Сегодня, 00:53

Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет долгожданный сюрприз с 26 марта

Сегодня, 00:08

Крупнейшая индексация за многие годы. Пенсии повысят еще на минимум 10%

Вчера, 23:28

Отправятся ли террористы «Крокус Сити Холл» на СВО после приговора суда — будет ли помилование

Вчера, 22:33

Как террористы «Крокуса» объединились для нападения: подготовились за три недели, стреляли из-за денег, вербовались в России и Турции — новые подробности

Вчера, 21:38

Сюрприз ждет россиян, которые переводят средства с карты на карту

Вчера, 21:03

Новые правила для владельцев устройств учета коммунальных ресурсов

Вчера, 20:43

Для пенсионеров, которые живут в квартире одни, приготовлен сюрприз

Вчера, 08:08

Какой будет погода в апреле 2024: Погода будет чрезвычайно нестабильной в Москве, Сибири, на юге — прогноз

Вчера, 07:28

Что нужно знать о мобилизации по закону: Указ президента от 21.09.22 не отменен, но мобилизации в 2024 году не будет

Вчера, 06:43

Выплатят всем: пожилым россиянам объявили о разовой выплате по 10 000 рублей

Вчера, 06:03

И работающим, и неработающим: пенсионерам объявили о разовой выплате 10 тысяч рублей уже с 26 марта

Вчера, 03:38

Новый указ подписан: всех пенсионеров с непрерывным трудовым стажем ждет невероятная новость

Вчера, 01:13

Пенсионеры с непрерывным трудовым стажем получат дополнительные проценты к пенсиям

24-03-2024, 22:18

Пенсионерам выплатят по 2000 рублей. Банк ввел новые условия для пожилых владельцев карт

24-03-2024, 20:53

Россиян ждет великая денежная реформа в новой истории

24-03-2024, 20:28

Как понять, контракт заключен с Минобороны как военнослужащий или доброволец – как можно расторгнуть контракт

24-03-2024, 18:58

Новости партнеров
2023
ru-RU