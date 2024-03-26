Появились фото пособников бойни в «Крокусе»: арестованы сын и два брата Исмоловых – чем они помогли

По решению Басманного суда Москвы, в ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле« семья Исломовых была арестована по обвинениям в содействии террористам. Они предположительно помогали в приобретении автомобиля »Renault Symbol», который использовался для побега террористами после инцидента.

Диловар Исломов, последний зарегистрированный владелец автомобиля, явился в полицию добровольно

Известно, что 25-летний Диловар Исломов, последний зарегистрированный владелец автомобиля, явился в полицию добровольно после того, как узнал, что его ищут. Он был арестован, а также его отец 64-летний Исроил Исломов и брат 33-летний Аминчон Исломов.

Аминчон Исломов, работавший водителем, и его брат имели гражданство России, в то время как отец Исроил Исломов обладал гражданством Таджикистана и видом на жительство в России.

Следует отметить, что семья Исломовых оказалась среди семерых задержанных из 11 подозреваемых в этом деле. Однако все исполнителям теракта были назначены адвокаты государством, поскольку частные адвокаты отказались представлять их интересы в суде.

Расследование данного инцидента продолжается, и власти принимают необходимые меры для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности всех виновных лиц, пишет Весь Искитим.