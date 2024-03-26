Категория «Б» в армии: кому присваивают, в какие войска возьмут

Категория годности «Б« является наиболее распространенной среди призывников, поскольку предполагает незначительные ограничения по здоровью. Люди с категорией »Б» признаются годными к военной службе, однако они не могут служить в специальных войсковых подразделениях, где требуется повышенная физическая выносливость, таких как спецназ, ВДВ и другие.

Подгруппы категории «Б»

Военная медицинская комиссия учитывает подгруппы категории «Б«, которые определяют возможность службы в различных военных частях: «Б1" - предполагает незначительные отклонения, такие как аллергии или некоторые хронические заболевания в стадии ремиссии; "Б2" - подразделение для людей с аномалиями цветовосприятия и серьезными аллергиями; "Б3» - предназначено для тех, у кого есть легкая патология, связанная со слухом, опорно-двигательным аппаратом или бронхиальной астмой; »Б4» - подгруппа для призывников с явными нарушениями зрения, слуха или недостаточным весом, пишет Весь Искитим.