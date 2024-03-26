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Волна тепла в Центральной России и заморозки в Сибири: каким будет апрель 2024 года — тепло до +20 и морозы до -4 градусов

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Волна тепла в Центральной России и заморозки в Сибири: каким будет апрель 2024 года — тепло до +20 и морозы до -4 градусов
В России
Фото: @wirestock / freepik.com

Прогноз погоды на апрель 2024 года в различных регионах России предполагает разнообразные погодные условия, в соответствии с климатическими особенностями каждого региона. Вот краткий обзор прогноза для Москвы и Сибири. 

Москва

В среднем температура воздуха будет кол****ься от +11 до +15 градусов Цельсия. С начала месяца ожидается теплая весенняя погода с температурой около +17 градусов. Апрель может быть дождливым. В целом, жители Москвы могут ожидать стабильных весенних температур, но с возможностью дождей.

Сибирь

В конце текущей недели начнется стабильное повышение температуры воздуха в дневное время. Первые дни апреля будут характеризоваться дневными температурами от +3 до +13 градусов. В первой половине месяца ожидаются ночные заморозки с температурой от 0 до -3 градусов. С середины апреля ожидается установка более теплой погоды с ночными температурами около +2...-3 градусов и дневными от +10 до +12 градусов. Вторая половина месяца при этом может быть дождливой, хотя середина месяца скорее будет без осадков, уточняет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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