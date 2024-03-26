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Электронная повестка в армию 2024: москвичам стали приходить уведомления из военкомата — как призывают на службу и нужно ли по уведомлению идти в комиссариат

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Электронная повестка в армию 2024: москвичам стали приходить уведомления из военкомата — как призывают на службу и нужно ли по уведомлению идти в комиссариат
В России
Фото: @ochki / freepik.com

Информация о запуске Единого реестра повесток к началу осеннего призыва на срочную военную службу, а также о разработке электронной системы постановки на воинский учет и снятия с него без личной явки в военные комиссариаты была важной инициативой президента РФ Владимира Путина в декабре 2023 года. Эти меры направлены на совершенствование процесса призыва и обеспечение более эффективного управления им. Однако, глава комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов сообщил о том, что несмотря на разработку электронных уведомлений, основным способом оповещения призывников все же остается традиционная бумажная повестка. 

Электронная рассылка невозможна

Он также отметил, что количество призывников остается неизменным. Распространение информации о рассылке электронных уведомлений в Москве вызвало определенную озабоченность и обсуждения в интернете. Однако на данный момент, согласно юристам, такая рассылка невозможна из-за отсутствия необходимого нормативно-правового регулирования и технической подготовки системы. Пока система электронного оповещения призывников не будет полностью отработана на законодательном и техническом уровнях, призывники будут продолжать получать повестки на бумажном носителе по месту жительства, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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