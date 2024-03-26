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«Заткнитесь»: Владимир Соловьев назвал мерзкой истерикой жалобы жителей Белгорода на обстрелы – что ответили белгородцы

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«Заткнитесь»: Владимир Соловьев назвал мерзкой истерикой жалобы жителей Белгорода на обстрелы – что ответили белгородцы
В России
Источник фото: @vrsoloviev

Произошло недопонимание и острое недовольство со стороны жителей города Белгорода в отношении высказываний телеведущего Владимира Соловьева в эфире программы «Воскресный вечер». Соловьев назвал жалобы белгородцев на обстрелы и обращение к федеральной власти о помощи «мерзкой истерикой», а также оскорбил тех, кто высказывает мнение о том, что федеральные власти забыли о городе.

Предложили Соловьеву пожить в Белгороде

Эти высказывания вызвали резкое возмущение среди местных жителей, которые начали активно комментировать в социальных сетях и выражать свое недовольство. Некоторые предложили Соловьеву приехать в Белгород и пожить здесь некоторое время, чтобы понять реальные условия жизни и проблемы, с которыми сталкиваются местные жители.

Требуют извинений

Жители Белгорода требуют публичных извинений от Соловьева за его высказывания и демонстрируют готовность выразить свое недовольство непосредственно перед ним. Кроме того, в группе в социальной сети началась чистка комментариев, что свидетельствует о реакции администраторов на всплеск негатива, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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