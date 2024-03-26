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Указ подписан. Всех, у кого есть автомобиль или квартира, ждет сюрприз с 27 марта 2024

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Указ подписан. Всех, у кого есть автомобиль или квартира, ждет сюрприз с 27 марта 2024
В России
Фото: @senivpetro / freepik.com

С 27 марта вступает в силу важное изменение законодательства для владельцев недвижимости и автомобилей в России. Нововведение исключает автомобили из списка имущества, подлежащего конфискации при задолженностях. Это следует из решения Верховного суда, который подтвердил право граждан на сохранение автомобиля при банкротстве, особенно если он не является роскошью, а необходим для повседневной жизни, например, для транспортировки детей в школу и больницу. 

Это изменение направлено на обеспечение справедливости и защиты для людей, находящихся в трудной финансовой ситуации. Будьте внимательны и ознакомьтесь со своими правами, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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