В квитанции ЖКХ с 1 апреля 2024 появится новая графа оплаты: люди хватаются за сердце — платить придется больше

С апреля текущего года российские собственники жилья столкнутся с новым изменением в оплате коммунальных услуг. В квитанциях появится дополнительная строка «перерасчет потребления за прошлый период». Это связано с ежегодным анализом потребления ресурсов в многоквартирных домах, где установлены индивидуальные приборы учета.

Придется доплатить за излишне потребленные ресурсы

Перерасчет будет производиться по фактическому потреблению, сравниваемому с установленными нормативами. В случае превышения нормативов, собственникам придется доплатить за излишне потребленные ресурсы. Сумма доплаты будет зависеть от региона и может достигать до 1500 рублей на квартиру.

Это нововведение, как пишет ngnovoros.ru, направлено на стимулирование экономии ресурсов и повышение энергоэффективности. Однако вызывает опасения у части населения из-за возможного роста коммунальных платежей. Чтобы избежать завышенных сумм в будущем, важно внимательно контролировать показания приборов учета и своевременно сообщать о нарушениях в их работе.