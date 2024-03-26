Теперь запрещено: россиян, у кого в квартире есть счетчики, ждет новое правило

В области коммунальных услуг готовятся к существенным изменениям, которые могут пересмотреть установившийся порядок владения жильем и функционирования коммунальных служб. Владельцы квартир с установленными счетчиками для учета коммунальных услуг будут подвергнуты новым правилам, включая запрет на определенные действия и возможные перерасчеты.

Одним из ключевых изменений будет пересмотр процедуры поверки счетчиков, которая станет обязательной для всех устройств, отвечающих за учет коммунальных ресурсов. После многочисленных обращений граждан в суды и юридические органы, Министерство строительства объявило о том, что доказательства поверки счетчиков больше не потребуются. Теперь информация о проведенной процедуре хранится в единой системе Росреестра под названием «Аршин», доступной ресурсным организациям без необходимости запрашивать информацию у владельцев квартир, пишет ngnovoros.ru.