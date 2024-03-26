«Сдал квартиру через Авито»: в суде обвиняемый в теракте «Крокуса» Алишер Касимов заявил, что не знал о планах террористов — появились новые фото

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» произошел теракт перед концертом группы «Пикник», когда четверо граждан Таджикистана открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Разбор завалов будет продолжаться до 26 марта.

Сегодня был задержан восьмой фигурант — бизнесмен Алишер Касимов

Сегодня был задержан восьмой фигурант — бизнесмен Алишер Касимов, родом из Кыргызстана, подозреваемый в пособничестве террористам. Он сдал квартиру одному из нападавших для совещания.

В суде он заявил, что ничего не знал о планах тех, кому сдал квартиру. Алишер Касимов, гражданин России, родившийся в Оше, жил в Ханты-Мансийске, а затем перебрался в Москву в 2016 году, имея прописку также в Ярославской области. У него есть собственное кафе, а дома остались трое малолетних детей. После решения суда об аресте его на два месяца его мама, присутствовавшая в зале, заплакала, пишет Весь Искитим.