Задержали бизнесмена Алишера Касимова: сдавал квартиру террористам - восьмой обвиняемый по делу теракта в «Крокусе»

Восьмым обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» стал бизнесмен Алишер Касимов, привезенный в Басманный суд московскими правоохранительными органами. Его задержали из-за подозрений в пособничестве террористам. Касимов сдавал квартиру одному из нападавших, Фаридуни, который является ключевым фигурантом, пишет Весь Искитим.

Проведенные обыски в жилище не выявили следов семьи террориста. Однако было обнаружено место, где Фаридуни парковал машину, зарегистрированную на Касимова. Специалисты выдвинули обвинения бизнесмену по статье, связанной с терроризмом, и запросили его арест.

Напомним: теракт в «Крокус Сити Холл» произошел перед концертом группы «Пикник», приведя к смерти 139 человек, а разбор завалов еще продолжается.