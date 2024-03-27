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«Это не на войну»: В Бурятии вручают повестки из военкоматов – новости и подробности

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«Это не на войну»: В Бурятии вручают повестки из военкоматов – новости и подробности
В России
Фото: @user23443555/ freepik.com

Известно, что в Бурятии начали разносить повестки из военкоматов, однако, согласно уточнениям, это не повестки на войну, а приглашения для участия в ежегодных военных сборах, которые проводятся в рамках мобилизационного резерва, пишет Весь Искитим.

Граждане, включенные в этот резерв, регулярно приглашаются на сборы, которые могут проводиться ежегодно или с другой периодичностью. Эти сборы организованы в воинских частях в Улан-Удэ и продлятся в течение 10-15 дней. После их завершения все участники будут отпущены по домам.

Указ Президента РФ от 4 марта 2024 года № 155 «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2024 году» устанавливает порядок организации призыва граждан, находящихся в запасе, на такие сборы в текущем году.

Информационное агентство «Informing»

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