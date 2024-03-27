Призвал СМИ не трогать его семью: Александр Ревва впервые ответил на слухи об эмиграции

Юморист Александр Ревва впервые прокомментировал слухи о своем отъезде из РФ после начала специальной военной операции (СВО).

Информация об эмиграции не соответствует действительности

В ходе онлайн-марафона шоумен опроверг эти слухи, заявив, что информация о его эмиграции на самом деле не соответствует действительности. Он призвал журналистов прекратить преследовать членов его семьи и не трогать их. В своем заявлении артист подчеркнул, что какое-то время его семья находилась под пристальным вниманием. Он выразил надежду на прекращение таких действий, уверив публику, что ни о каком уезде из страны не было и речи и что они остаются на месте.

Слухи о том, что Ревва эмигрировал в Испанию, начали распространяться после начала СВО. Как утверждалось, что певец уехал из России и потерял всю свою недвижимость в стране. Однако сам он категорически отрицает подобные утверждения.