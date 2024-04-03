Отключиться сразу! Совет для всех клиентов «Сбербанк Онлайн»

Финансовые мошенники разработали новую хитроумную схему, использующую функцию трансляции экрана во время видеозвонков через мессенджеры, предупреждает Сбербанк на своем официальном сайте. Преступники создают поддельные аккаунты, подделывая профиль банка, и звонят клиентам, представляясь его сотрудниками.

Получают доступ к реквизитам карт

Они убеждают жертв обновить мобильное приложение и провести видео-идентификацию по биометрии, просят включить режим демонстрации экрана для «активации системы диагностики счета». Под видом помощи мошенники получают доступ к реквизитам карт и другой конфиденциальной информации.

Для защиты клиентам рекомендуется не отвечать на звонки или сообщения от незнакомых аккаунтов, не включать функцию демонстрации экрана с незнакомцами и быть осторожными при обновлении мобильных приложений, загружая их только из официальных источников, пишет ngnovoros.ru.