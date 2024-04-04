С 4 апреля начнут лишать прав за вождение без куртки: автолюбителей загнали в угол новым сюрпризом

В России начнется более строгое контролирование дорожного движения сотрудниками ГИБДД, которые обратят внимание на различные детали поведения и внешности водителей. Инспекторы будут следить за стилем вождения и внешним видом водителей. Даже несоответствие одежды погодным условиям может вызвать подозрение на употребление алкоголя перед поездкой.

Управление в нетрезвом состоянии влечет штраф в размере 30 тысяч рублей и отстранение от вождения на срок до двух лет. Также предусмотрены наказания для тех, кто отказывается проходить медицинское освидетельствование на алкоголь.