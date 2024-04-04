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С 4 апреля начнут лишать прав за вождение без куртки: автолюбителей загнали в угол новым сюрпризом

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С 4 апреля начнут лишать прав за вождение без куртки: автолюбителей загнали в угол новым сюрпризом
Автомобильные новости
Фото: @Skica911 / pixabay.com

В России начнется более строгое контролирование дорожного движения сотрудниками ГИБДД, которые обратят внимание на различные детали поведения и внешности водителей. Инспекторы будут следить за стилем вождения и внешним видом водителей. Даже несоответствие одежды погодным условиям может вызвать подозрение на употребление алкоголя перед поездкой.

Управление в нетрезвом состоянии влечет штраф в размере 30 тысяч рублей и отстранение от вождения на срок до двух лет. Также предусмотрены наказания для тех, кто отказывается проходить медицинское освидетельствование на алкоголь.

Цель ГИБДД - выявить грубых нарушителей, часто становящихся причиной серьезных аварий. Поэтому водителям следует соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными к мелочам, чтобы избежать остановки и проверки со стороны инспекторов, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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