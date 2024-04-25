Состоялся дебют нового электромобиля Exlantix ES: он появится в России

На автосалоне в Пекине дебютировал новый электрокар Exlantix, который выйдет на российский рынок летом 2024 года. Это четырехдверное купе Exlantix ES с двумя моторами и быстрой зарядкой. В России он будет предлагаться с двигателем мощностью 480 л.с. и аккумулятором на 82 кВт*ч. Ускорение до 100 км/ч — 3,7 секунды, запас хода — 530 км.

Благодаря быстрой зарядке, заряд от 30% до 80% возможен за 15 минут. Exlantix ES — полноприводный купе с высоким уровнем комфорта. Салон оснащен эргономичными сиденьями, трехзонным климат-контролем и большим дисплеем. Автомобиль оборудован 30 интеллектуальными ассистентами ADAS.

Детали о начале продаж и стоимости Exlantix ES в России пока неизвестны, пишет портал Автоновости дня.