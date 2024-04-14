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С 15 апреля права будут недействительны: водителей ждет неожиданный сюрприз

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С 15 апреля права будут недействительны: водителей ждет неожиданный сюрприз
Автомобильные новости
Фото: @freepik / freepik.com

Водителей предупреждают о возможности лишения действия прав в результате попадания в список должников службы судебных приставов. Ограничение на вождение может быть наложено на тех, чей долг превышает 10 000 рублей, включая задолженности по алиментам, штрафам за нарушение ПДД, кредитам и другим обязательствам. После принятия решения приставами, водительские права становятся недействительными, и их владелец не может управлять ни одним транспортным средством.

Чтобы вернуть право на вождение, необходимо полностью погасить задолженность. Ограничение действует до этого момента. Нарушение этого ограничения может повлечь за собой административное наказание в виде штрафа или административного ареста.

Водителям рекомендуется оплачивать долги вовремя

Чтобы избежать ограничения на вождение, водителям рекомендуется регулярно проверять свое финансовое состояние, оплачивать долги вовремя и обращаться за помощью к судебным приставам или кредитным организациям в случае финансовых трудностей. 

Ограничение на вождение является временной мерой и действует до полного погашения задолженности, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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