Теперь будет бесплатно: водителям рассказали о приятном сюрпризе

Проверьте состояние автомобиля самостоятельно

Готовьте свой автомобиль к летнему сезону бесплатно, проверяя его состояние самостоятельно.

Один из простых способов - осмотр и замена зимних шин. Перед поднятием автомобиля убедитесь, что пороги и поддомкратники не повреждены. Если слышны похрустывания, используйте поддерживающую доску. Проверьте, чтобы поднятое колесо вращалось без звуков, так как хруст может указывать на износ подшипника или проблемы с тормозными цилиндрами. Также проверьте суппорт, тормозную жидкость, пыльники и тормозные шланги.

Эти простые действия можно выполнить самостоятельно и бесплатно, без необходимости обращаться к специалистам, пишет ngnovoros.ru.