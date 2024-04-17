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Теперь будет бесплатно: водителям рассказали о приятном сюрпризе

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Теперь будет бесплатно: водителям рассказали о приятном сюрпризе
Автомобильные новости
Фото: @freepik / freepik.com

Проверьте состояние автомобиля самостоятельно

Готовьте свой автомобиль к летнему сезону бесплатно, проверяя его состояние самостоятельно. 

Один из простых способов - осмотр и замена зимних шин. Перед поднятием автомобиля убедитесь, что пороги и поддомкратники не повреждены. Если слышны похрустывания, используйте поддерживающую доску. Проверьте, чтобы поднятое колесо вращалось без звуков, так как хруст может указывать на износ подшипника или проблемы с тормозными цилиндрами. Также проверьте суппорт, тормозную жидкость, пыльники и тормозные шланги. 

Эти простые действия можно выполнить самостоятельно и бесплатно, без необходимости обращаться к специалистам, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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