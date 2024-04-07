Информинг » Знаменитости » Белая полоса упала под ноги: судьба выбрала три знака зодиака, которые пройдут по ней в апреле

Белая полоса упала под ноги: судьба выбрала три знака зодиака, которые пройдут по ней в апреле

Image 16+
Белая полоса упала под ноги: судьба выбрала три знака зодиака, которые пройдут по ней в апреле
Знаменитости / Здоровье / Гороскопы
Фото: @freepik / freepik.com

Апрель приносит новые возможности для трех знаков зодиака, обещая благоприятные перспективы и открытые двери. В этом месяце период удачи будет разнообразен. Вступление на путь успеха не станет трудным: дорога к нему уже проложена перед вами. Просто следуйте по ней, преодолевая минимальные препятствия. 

Овнам следует активизировать внутренние ресурсы. Собравшись с силами, они смогут добиться высоких результатов. 

Козерогам гороскоп советует расслабиться немного. В этот период наступит спокойствие, но стоит готовиться к будущим вызовам, которые будут важны. 

Весам лучше сосредоточиться на карьерном росте в апреле. Их труды окупятся сторицей, и они будут довольны результатами, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Украинская певица Лобода снова оказалась в центре громкого скандала

Украинская певица Лобода снова оказалась в центре громкого скандала

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Ведущий &quot;Кто хочет стать миллионером?&quot; ответил на сообщения о своей смерти

Сегодня, 02:03

Как выглядит младший сын Светланы Бондарчук: появились новые фото

Вчера, 23:53

Актриса Паулина Андреева пожаловалась на недоверие из-за брака с Бондарчуком

Вчера, 23:33

Дочь Серова Мишель приобрела свадебное платье за несколько часов до росписи в ЗАГСе

Вчера, 21:58

Лика Стар рассказала, что была в черных списках после конфликта с Аллой Пугачевой

Вчера, 21:38

«Раздевайся»: Лика Стар рассказала о том, что от нее потребовал Федор Бондарчук

Вчера, 19:58

Полина Гагарина выгнала из проекта «Голос» солистку группы «Город 312» Макарову

Вчера, 14:13

Певица Нюша кардинально сменила имидж после сообщений о расставании с мужем

Вчера, 14:13

Лера Кудрявцева показала процесс реабилитации в спортзале

Вчера, 13:53

Стала известна судьба имущества умершей Либерж Кпадону

Вчера, 13:48

Бьянка Цензори c Канье Уэстом пришла на свидание без нижнего белья

Вчера, 13:48

Махеча Михайловского рассказала, как актер воспринял новость о раке

Вчера, 10:53

Актер Меньшиков удивил моложавым видом на свежих фотоснимках

Вчера, 10:38

Сын Михаила Круга завоевал сердца на «Фабрике звезд», превзойдя Стаса Пьеху

Вчера, 10:28

Певица Zivert призналась в любви участнику «Голоса» из Туниса

Вчера, 10:18

«Оргии на сцене»: Киркорова, Муцениеце и Бурунова заметили на «бале сатаны» Taboo

Вчера, 09:48

Появилось видео, как ведущий Тимур Родригез рухнул со сцены во время концерта

5-04-2024, 23:13

Украинская певица Лобода снова оказалась в центре громкого скандала

5-04-2024, 23:08

Блогер Ида Галич снялась в крошечном бикини на отдыхе в Дубае

5-04-2024, 23:03

После смерти Ширвиндта в Театре Сатиры разгорелся скандал

5-04-2024, 22:43

Новости партнеров
2023
ru-RU