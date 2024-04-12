Теперь полностью запретят: с апреля 2024 во всех супермаркетах заработали новые правила

С апреля в России начали действовать новые правила для продуктовых супермаркетов, вносящие изменения в обязанности как продавцов, так и покупателей. Нововведения касаются запрета продажи товаров с истекшим сроком годности и не внесенных в официальный реестр, что делает их контрафактными. Эти меры охватывают широкий спектр продукции, включая молочные изделия, пиво, табачные изделия и другие товары, пишет ngnovoros.ru.

Нововведение будет введено поэтапно и распространится на все супермаркеты и универсамы по стране. Для контроля за выполнением правил будет внедрена система маркировки с «Честным знаком».

Цель - защитить потребителей от приобретения просроченной или фальсифицированной продукции, за что предусмотрены крупные штрафы.