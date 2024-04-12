Экстренная новость: россиян призвали покинуть свои дома 13 апреля 2024 года

24 марта этого года наступила восточная элонгация Меркурия, когда планета достигла наибольшего углового удаления от солнца. Это событие делает Меркурий особенно видимым для наблюдения с Земли. Однако световое загрязнение от городских источников может помешать наблюдениям.

Российским астрономам рекомендуется покинуть крупные города для лучшего наблюдения. Места, удаленные от населенных пунктов, предлагают более ясное небо, что облегчает наблюдения астрономических явлений.

Может быть увиден невооруженным глазом

Меркурий, выглядящий как яркая точка света на западном небе, может быть увиден невооруженным глазом или с помощью бинокля. Для лучшего наблюдения выберите место с открытым горизонтом и без преград, таких как деревья или здания, пишет ngnovoros.ru.