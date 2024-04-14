Считавшийся утерянным клип Пугачевой для «Голубого огонька» неожиданно появился в Сети

Композиция «Белая панама» в исполнении Аллы Борисовны Пугачевой появилась в Сети. Песня была обнародована на YouTube, сообщает «Фонтанка».

В далеком 1986 году этот клип был убран из советского эфира в честь Нового года, а запись считалась утерянной. Композицию написали Юрий Чернавский и Леонид Дербенев. Исполняли хит на передаче «Музыкальный ринг» и фестивале «Цветы и песни Сан-Ремо в Москве». К сожалению, редакторы «Голубого огонька» вырезали видео из новогоднего эфира 1985/1986 годов, а Центральное телевидение так и не показало его. Копии записи отправили в региональные компании, но затем их считали утерянными.