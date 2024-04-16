Композитор Лоза назвал полупустой зал на концерте Александра Серова сигналом

Юрий Лоза прокомментировал информацию о зрителях, покинувших концерт певца Александра Серова, который проходил в Угличе. По мнению композитора, публика не оставляет выступления артистов без веской причины, поэтому это должно послужить важным сигналом для самого певца.

Забыл представить оркестр

Лоза считает, что Серову необходимо что-то предпринять в связи с этим. Сам Юрий признается, что даже один ушедший человек на его концерте вызвал бы неприятные чувства, хотя такого случая у него никогда не было. Сам Серов позже пояснил, что часть зрителей покинула концерт после того, как он попрощался с аудиторией и ушел со сцены, но потом вернулся, поскольку забыл представить оркестр.

Как подчеркнул артист, он не имеет претензий к зрителям за их поведение, пишет ГИПОРТ.