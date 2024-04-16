РПЦ заявила, что «Слово пацана» нельзя показывать на НТВ во время СВО

Глава Синодального отдела Московского патриархата, митрополит Кирилл, сообщил, что телесериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» не должен быть показан и рекламирован на федеральных каналах, особенно в условиях проведения СВО.

Он утверждает, что фильм романтизирует насилие, подстрекает к созданию молодежных банд, что несовместимо с реальностью военных действий, где «проливается кровь». Митрополит также выразил категорическое противодействие показу данного сериала, считая его неприемлемым и опасным, так как он, по его мнению, оправдывает насилие, создавая негативное общественное мнение, пишет РБК.