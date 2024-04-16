«Никому об этом не рассказывал»: Раскрыта тайна покончившего с собой Кунгурова

Смерть оперного певца Евгения Кунгурова вызвала шок среди его родных и коллег. Близкие артиста, включая Лесю Ярославскую, отмечают, что он долгое время скрывал свои проблемы и никому ничего не рассказывал. Однако, по их мнению, что-то конкретное должно было подтолкнуть его на такой отчаянный поступок.

К примеру, Дарья Донцова считает, что спасти его было возможно, если бы близкие обратили внимание на его тяжелое состояние. Она также упомянула о возможной болезни, с которой столкнулся участник шоу «Голос». Аскольд Запашный предполагает, что причиной трагедии могло стать предательство женщины, которую певец сильно любил. Известно, что он был на грани развода с супругой.