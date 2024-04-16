Артист Трофимов жестко раскритиковал Лепса после его концерта в Костроме

На концерте в Костроме случилась неприятная ситуация, когда фанатка, игнорируя просьбу Григория Лепса оставить его в покое и не снимать на камеру выступление, была лишена своего смартфона. Видео этого происшествия разлетелось по СМИ и соцсетям, привлекая внимание к культуре поведения отечественных звезд на концертах.

Сергей Трофимов, коллега Григория Лепса, высказал свое мнение, подчеркнув важность уважения и культуры общения. Он считает, что разрешение конфликтов требует диалога, а не резких поступков. При этом, хотя Трофимов не одобрил действия артиста, он выразил не поддержку поведения девушки, указав на необходимость уважения личного пространства знаменитости.