Продюсер Дворцов: Звезды провели бойкот Пугачевой и проигнорировали ее юбилей

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов сделал заявление, что многие российские звезды отказались публично поздравлять Аллу Борисовну Пугачеву с прошедшим юбилеем из-за объявленного ей бойкота в российской эстраде. По словам эксперта, это свидетельствует о том, что Примадонна оказалась в центре негативного внимания и в настоящее время началась процедура ее забвения.

Несмотря на это, некоторые из отечественных знаменитостей, включая певца Игоря Николаева, певицу Манижу, актера Данилу Козловского, журналистку Ксению Собчак, шоумена Ивана Урганта и других, все же публично поздравили ее с днем рождения.

Алле Пугачевой, напомним, исполнилось 15 апреля 2024 года 75 лет.