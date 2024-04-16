Информинг » Знаменитости » Продюсер Дворцов: Звезды провели бойкот Пугачевой и проигнорировали ее юбилей

Продюсер Дворцов: Звезды провели бойкот Пугачевой и проигнорировали ее юбилей

Image 16+
Продюсер Дворцов: Звезды провели бойкот Пугачевой и проигнорировали ее юбилей
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов сделал заявление, что многие российские звезды отказались публично поздравлять Аллу Борисовну Пугачеву с прошедшим юбилеем из-за объявленного ей бойкота в российской эстраде. По словам эксперта, это свидетельствует о том, что Примадонна оказалась в центре негативного внимания и в настоящее время началась процедура ее забвения.

Несмотря на это, некоторые из отечественных знаменитостей, включая певца Игоря Николаева, певицу Манижу, актера Данилу Козловского, журналистку Ксению Собчак, шоумена Ивана Урганта и других, все же публично поздравили ее с днем рождения. 

Алле Пугачевой, напомним, исполнилось 15 апреля 2024 года 75 лет.

Информационное агентство «Informing»

56-летняя певица Валерия снялась в прозрачных штанах

56-летняя певица Валерия снялась в прозрачных штанах

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Аршавин признался, что Барановская забрала у него все при разводе

Сегодня, 11:23

Продюсер Бабичев: Солистки «Тату» получили по 10 млн рублей за 15 минут

Сегодня, 11:03

Певица Ольга Бузова сравнила бывшего мужа Тарасова с животным

Сегодня, 10:43

43-летняя Равшана Куркова поделилась секретом стройной фигуры

Сегодня, 10:08

Похудевшая 47-летняя актриса Скулкина шокировала фанатов очередным преображением

Сегодня, 10:03

Стала известна дата премьеры шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ

Сегодня, 09:08

Выяснилось, куда пропал телеведущий и актёр Дмитрий Нагиев

Сегодня, 08:43

Барды Никитины споют на фестивале Хаматовой в поддержку Украины

Сегодня, 08:38

Певица Алекса заявила, что свекровь хочет наложить порчу на ее дочь

Сегодня, 04:13

38-летняя Ирина Шейк снялась в ванной, обмотав обнаженное тело полотенцем

Сегодня, 03:23

Актриса Яна Поплавская обвинила артистов Никитиных в финансировании ВС Украины

Сегодня, 02:48

Сестра Кунгурова связала смерть певца с последствиями коронавируса

Сегодня, 00:28

Баснословные траты: Киркоров и Лепс тратят по миллиону рублей в месяц на охрану

Вчера, 23:48

Простили: Лолиту Милявскую увидели на съемках популярного шоу

Вчера, 22:53

Продюсер Лавров раскрыл, сколько денег Глюкоза зарабатывает на корпоративах

Вчера, 22:18

Самойлов упрекнул в тупости артистов, критикующих Россию из-за рубежа

Вчера, 20:38

Музыкальный критик Бабичев озвучил имена самых высокооплачиваемых артистов на российской эстраде

Вчера, 18:53

Сыгравшая лису Алису в «Приключениях Буратино» актриса Санаева возмутилась ремейком

Вчера, 14:18

Мерьем Узерли рассказала, почему в «Великолепном веке» сыграла другая актриса

Вчера, 14:18

Максим Фадеев возродит проект Глюк’oZa, но без певицы Чистяковой-Ионовой

Вчера, 14:03

Новости партнеров
2023
ru-RU