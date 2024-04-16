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Певец Серов впервые прокомментировал скандал с концертом, с которого ушли зрители

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Певец Серов впервые прокомментировал скандал с концертом, с которого ушли зрители
Знаменитости
Источник фото: @alexander_serov_official

Александр Серов внимательно отнесся к тому, что часть публики покинула его концерт в Угличе до официального завершения. 

Артист подчеркнул, что не испытывает никаких претензий к зрителям

В своем комментарии артист подчеркнул, что не испытывает никаких претензий к зрителям. Певец выразил понимание к спешке людей перед началом рабочей недели.

Серов отметил особенности провинциальной публики, подчеркнув, что Углич является «чистой провинцией». Он также рассказал, что во время последней песни зал аплодировал ему стоя. 

После прощания со зрителями он вернулся через несколько минут, чтобы представить оркестр. В это время многие люди ушли, однако часть осталась. Понимая необходимость многих присутствующих вернуться к своим обычным делам, исполнитель выразил свое понимание и отсутствие претензий к тем, кто решил уйти раньше времени.

Информационное агентство «Informing»

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