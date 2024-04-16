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Орбакайте трогательно поздравила свою маму с юбилеем

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Орбакайте трогательно поздравила свою маму с юбилеем
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k

Кристина Орбакайте не осталась в стороне, чтобы трогательно поздравить свою маму Аллу Пугачеву со знаменательной датой ее рождения. Об этом пишет Комсомольская правда. 

Артистка поделилась в социальных сетях архивными кадрами из своего детства, где она предстала вместе с матерью

В честь 75-летнего юбилея легенды отечественной эстрады артистка поделилась в социальных сетях архивными кадрами из своего детства, где она предстала вместе с матерью. Под этот трогательный момент зазвучала песня «Алла будет петь». В своем послании Кристина Орбакайте выразила свою любовь и благодарность к своей матери. 

Она написала короткое послание: «С днем рождения, мама!».

Ксения Собчак поделилась своими наблюдениями о том, что многие российские артисты решили промолчать и не поздравить Аллу Борисовну с ее 75-летием. 

Журналистка отметила, что за последние два года Пугачева пережила многое, включая клевету, и все эти испытания уже стали частью ее жизни. Ведущая также выразила уверенность, что со временем все придет в свое русло. 

Тем не менее среди тех, кто все же решил поздравить Аллу Пугачеву, помимо Орбакайте, был ее супруг, София Ротару, Евгений Кафельников, Игорь Гуляев, Алена Апина, Лайма Вайкуле, Стас Садальский, Павел Деревянко, Максим Виторган.

Информационное агентство «Informing»

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