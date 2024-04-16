Певица Наталья Подольская вышла в свет в черном «голом» кружевном платье

Наталья Подольская привлекла внимание публики на церемонии вручения V Национальной премии в области веб-контента, которая состоялась 15 апреля. Артистка выбрала для этого мероприятия откровенный образ, который она с гордостью представила в своем микроблоге.

«Голый» наряд подчеркивал фигуру певицы, раскрывал ее смелость и уверенность

На певицу было надето черное полупрозрачное платье, выполненное из кружева. Этот «голый» наряд подчеркивал ее фигуру, раскрывал ее смелость и уверенность. Разрез до бедра добавлял нотку соблазна, а белье и чулки придали образу загадочность и женственность. Подольская при этом дополнила свой стильный образ оверсайз пиджаком в тон, а волосы 41-летняя звезда выпрямила. Макияж Натальи был сделан с акцентом на темные смоки-айс, пишет РБК.