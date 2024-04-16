София Ротару прервала молчание, удивив обращением к Алле Пугачевой

Народная артистка СССР София Ротару внезапно прервала свое молчание, обратившись с публичным поздравлением к Алле Пугачевой по случаю ее 75-летнего юбилея. Этот неожиданный жест вызвал удивление у многих подписчиков, поскольку на протяжении многих десятилетий Ротару считали главной конкуренткой Примадонны.

Жест Ротару продемонстрировал ее уважение к Пугачевой

В своем посте певица опубликовала черно-белую архивную фотографию Аллы Борисовны, дополнив ее изображением сердца, что стало символом теплых пожеланий. Этот жест, по данным МК, продемонстрировал ее уважение к артистке.

Кроме того, ранее сообщалось, что семья и коллеги также выразили свои поздравления Пугачевой, включая Светлану Лободу, Лайму Вайкуле, Данилу Козловского, Станислава Садальского, Илью Резника, Максима Виторгана, Алену Апину, Игоря Николаева.